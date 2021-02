Mondo dello Spettacolo in protesta: lavoratori occupano strada a Napoli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il lavoro non è favore”. Continuano le proteste dei lavoratori del Mondo dello Spettacolo a Napoli. Un centinaio di attivisti hanno occupato via Cristoforo Colombo davanti al Molo Beverello, a due passi dal teatro Mercadante dove si stava svolgendo la manifestazione del settore a un anno dalla chiusura dei teatri. I lavoratori hanno fermato tutto il traffico veicolare proveniente da via Acton occupando la strada con un grande striscione con la scritta “Il lavoro non è un favore”. Alcuni di loro hanno acceso dei fumogeni rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il lavoro non è favore”. Continuano le proteste deidel. Un centinaio di attivisti hanno occupato via Cristoforo Colombo davanti al Molo Beverello, a due passi dal teatro Mercadante dove si stava svolgendo la manifestazione del settore a un anno dalla chiusura dei teatri. Ihanno fermato tutto il traffico veicolare proveniente da via Acton occupando lacon un grande striscione con la scritta “Il lavoro non è un favore”. Alcuni di loro hanno acceso dei fumogeni rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

