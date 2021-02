“Metti le mani a posto” | Serena Bortone s’infuria con l’ospite in diretta

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ad Oggi è un altro giornoperde le staffe e redarguisce inche non rispetta le regole anti-covid. Quello della televisione è per certo un mondo difficile, specie se si deve condurre un programma ine ci sono ospiti che non rendono per nulla facile il compito dei conduttori. Se n’è resa conto questo pomeriggio nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno,. La conduttrice Rai in questi mesi è riuscita ad invitare in studio ospiti di ogni genere, facendo rispettare al contempo tutte le regole e le misure anti covid necessarie a permettere la presenza in studio del pubblico senza che si corrano rischi. Almeno fino ad oggi. Tra gli ospiti presenti oggi in studio c’è stata anche Simona Tagli, showgirl ...