Lo sfogo di Galli | «Sono bastati due giorni per dimostrare che sulle varianti Covid avevo maledettamente ragione»

(Di martedì 23 febbraio 2021) Solo qualche giorno fa Massimo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ribadiva con forza che la varianteisolata nel Regno Unito rappresenta «un ceppo molto pericoloso per la sua capacità di diffusione» e, di conseguenza «può diventare dominante in poco tempo». L’impatto di questa variante, a detta del primario del Sacco, sarebbe emerso nell’arco delle successive due settimane. Al contemporiferiva di aver «il reparto invaso dalle nuovee questo – proseguiva – a breve potrebbe portarci problemi seri», consigliando di accelerarevaccinazioni. Le dichiarazioni del primariostate successivamente smentite dall’ospedale stesso e hanno alimentato le polemiche trae il primario del San Martino di ...

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Galli

