Live Lazio-Bayern 0-0 | i biancocelesti sognano il colpo

(Di martedì 23 febbraio 2021) 3'pt Lancio di Alaba per Coman, ma il francese non riesce a controllare alle spalle di Lazzari. 1'pt Respinge la minaccia la difesa della. Ma ilrimane in proiezione...

LALAZIOMIA : UCL OTTAVI ANDATA | SEGUI IL LIVE DI LAZIO-BAYERN - ilcirotano : LIVE Lazio-Bayern 0-0: Inzaghi sceglie Correa, tedeschi col 17enne Musiala dal 1’ - - SkySport : Inizia Lazio-Bayern: segui il LIVE ? #LazioBayern Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - GOL24pl : LIVE? Lazio - Bayern #LAZBAY - pmpieroni : RT @SSLazio_FR: Regardez SS Lazio - Bayern Munich / 8E FINALE UCL / LIVE COMMENTARY / LAZIALITAFRANCESE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): ...- BAYERN MONACO 0 - 0(3 - 5 - 2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi BAYERN (4 - 2 - 3 - 1): Neuer; Sule, Boateng,...Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma. In corso ...LIVE Lazio-Bayern 0-0: Inzaghi sceglie Correa, tedeschi col 17enne Musiala dal 1’ La squadra di Inzaghi a caccia dell’impresa contro chi nella scorsa stagione ha vinto tutto. La Scarpa d’Oro affronta ...