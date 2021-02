I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l’Europa cambia strada (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2021 si è aperto con l’annuncio roboante di Goldman Sachs: stiamo assistendo “all’inizio di una spinta strutturale di mercato a lungo termine per le materie prime”. In parole povere, all’avvento di un nuovo super-ciclo di minerali e metalli rari, cruciali per la transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi industriali dei paesi sviluppati come Stati Uniti, Unione europea e Cina. In questo scenario di crescente spinta del mercato, la corsa ad assicurarsi supply chain stabili e sicure già vede le potenze globali in una rinnovata competizione per i cosiddetti critical raw materials – litio, cobalto, nickel, germanio, gallio e terre rare. Ed è in particolare l’appetito di Pechino a destare le principali preoccupazioni. La Cina è già il principale produttore mondiale di pannelli fotovoltaici, turbine eoliche e batterie elettriche. ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2021 si è aperto con l’annuncio roboante di Goldman Sachs: stiamo assistendo “all’inizio di una spinta strutturale di mercato a lungo termine per le materie prime”. In parole povere, all’avvento di un nuovo super-ciclo di minerali e, cruciali per la transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi industriali dei paesi sviluppati come Stati Uniti, Unione europea e Cina. In questo scenario di crescente spinta del mercato, la corsa ad assicurarsi supply chain stabili e sicure già vede le potenze globali in una rinnovata competizione per i cosiddetti critical raw materials – litio, cobalto, nickel, germanio, gallio e terre rare. Ed è in particolare l’appetito di Pechino a destare le principali preoccupazioni. La Cina è già il principale produttore mondiale di pannelli fotovoltaici, turbine eoliche e batterie elettriche. ...

akhetaton11 : RT @formichenews: I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l’Europa cambia strada Così la Cina ha messo le mani sui metalli… - EureosCriss : RT @formichenews: I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l’Europa cambia strada Così la Cina ha messo le mani sui metalli… - albiprinacerai : RT @formichenews: I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l’Europa cambia strada Così la Cina ha messo le mani sui metalli… - LauraHarth : RT @formichenews: I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l’Europa cambia strada Così la Cina ha messo le mani sui metalli… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l’Europa cambia strada Così la Cina ha messo le mani sui metalli… -

Ultime Notizie dalla rete : metalli rari I metalli rari del Congo sono sulla Via della Seta. Ma l'Europa cambia strada In parole povere, all'avvento di un nuovo super - ciclo di minerali e metalli rari, cruciali per la transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi industriali dei paesi ...

Gli Stati Uniti produrranno più semiconduttori: cosa cambierà? ... tra i quali troviamo, insieme a quello dei semiconduttori, anche la produzione di batteria ad alta capacità per auto elettriche, estrazione di metalli rari e l'industria medica. Una volta terminati ...

L'America Latina diventerà la frontiera sostenibile dei metalli rari? Valori.it Xi Jinping e la geopolitica delle terre rare La grande contraddizione delle terre rare si trova nel nome stesso, sebbene siano chiamate “rare”, ve ne è in grande quantità. Ciò che è raro poiché costoso sia dal punto di vista monetario che ambien ...

Inquinamento: metalli rari nei giocattoli e nei contenitori per cibo Inquinamento, metalli rari sempre più presenti nella plastica utilizzata per creare giocattoli e contenitori per il cibo.

In parole povere, all'avvento di un nuovo super - ciclo di minerali e, cruciali per la transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi industriali dei paesi ...... tra i quali troviamo, insieme a quello dei semiconduttori, anche la produzione di batteria ad alta capacità per auto elettriche, estrazione die l'industria medica. Una volta terminati ...La grande contraddizione delle terre rare si trova nel nome stesso, sebbene siano chiamate “rare”, ve ne è in grande quantità. Ciò che è raro poiché costoso sia dal punto di vista monetario che ambien ...Inquinamento, metalli rari sempre più presenti nella plastica utilizzata per creare giocattoli e contenitori per il cibo.