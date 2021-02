Governo Draghi, si va verso nuove norme anti-Covid: qual è la situazione attuale (Di martedì 23 febbraio 2021) Il prossimo 5 marzo scadrà l’ultimo Dpcm varato dal Governo Conte, sarà il primo banco di prova per il Governo Draghi sulle restrizioni Covid. Intanto, le regioni chiedono più chiarezza sul metodo delle zone a colori, ed un cambiamento dei criteri di definizione dei colori stessi. Già attualmente infatti c’è discrepanza tra la definizione del colore di una regione misurato con l’indice Rt e le decisioni che poi i governatori locali si trovano a prendere: molte regioni hanno la maggior parte dei comuni a zona rossa, benché l’indice Rt preveda che il colore della regione stessa sia giallo o arancione. Governo Draghi, niente spostamenti tra regioni fino al 27 marzo Il nuovo decreto del Governo Draghi ha già prorogato il divieto di spostamenti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il prossimo 5 marzo scadrà l’ultimo Dpcm varato dalConte, sarà il primo banco di prova per ilsulle restrizioni. Intanto, le regioni chiedono più chiarezza sul metodo delle zone a colori, ed un cambiamento dei criteri di definizione dei colori stessi. Già attualmente infatti c’è discrepanza tra la definizione del colore di una regione misurato con l’indice Rt e le decisioni che poi i governatori locali si trovano a prendere: molte regioni hanno la maggior parte dei comuni a zona rossa, benché l’indice Rt preveda che il colore della regione stessa sia giallo o arancione., niente spostamenti tra regioni fino al 27 marzo Il nuovo decreto delha già prorogato il divieto di spostamenti ...

