Gattuso, un tracollo può cambiare tutto: l'idea di De Laurentiis (Di martedì 23 febbraio 2021) I numeri, dannazione: o li dai o li leggi, standotene accovacciato in te stesso, senza lasciarti distrati dalla pancia, che borbotta. Dodici sconfitte stagionali , otto in campionato, la Coppa Italia ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 febbraio 2021) I numeri, dannazione: o li dai o li leggi, standotene accovacciato in te stesso, senza lasciarti distrati dalla pancia, che borbotta. Dodici sconfitte stagionali , otto in campionato, la Coppa Italia ...

CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdS – Gattuso esonerato solo in caso di tracollo con il Gra… - infoitsport : Napoli scarico e senza idee: tracollo europeo, ora Gattuso non ci crede più - NapoliCalciogol : Napoli, tracollo europeo: squadra scarica e senza idee e Gattuso non ci crede più - sscalcionapoli1 : Napoli scarico e senza idee: tracollo europeo, ora Gattuso non ci crede più #GranadaNapoli #ForzaNapoliSempre -