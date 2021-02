Fisco, Noi Consumatori al premier Draghi: “Fermare gli abusi di Municipia spa” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Fermare la riscossione e le gravi discriminazioni in corso da parte di ‘Municipia Spa’ per conto della Regione Campania ai danni dei contribuenti“. Lo chiede il presidente di “Noi Consumatori”, Angelo Pisani, al premier Draghi ed alle istituzioni. “I contribuenti campani – afferma Pisani – sono penalizzati rispetto gli altri cittadini italiani, messi in stand by dal sistema Equitalia, che rispetta lo stop di legge alla riscossione fino al 30 marzo 2021?. Alla luce della pandemia da Covid-19 in atto e della grave crisi economico sociale Pisani chiede “di urgenza, di bloccare subito le discutibili iniziative messe in atto dalla Municipia SpA, concessionaria per il recupero dei crediti tributari dell’Ente regionale e di qualche Comune”. “In Italia – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “la riscossione e le gravi discriminazioni in corso da parte di ‘Spa’ per conto della Regione Campania ai danni dei contribuenti“. Lo chiede il presidente di “Noi”, Angelo Pisani, aled alle istituzioni. “I contribuenti campani – afferma Pisani – sono penalizzati rispetto gli altri cittadini italiani, messi in stand by dal sistema Equitalia, che rispetta lo stop di legge alla riscossione fino al 30 marzo 2021?. Alla luce della pandemia da Covid-19 in atto e della grave crisi economico sociale Pisani chiede “di urgenza, di bloccare subito le discutibili iniziative messe in atto dallaSpA, concessionaria per il recupero dei crediti tributari dell’Ente regionale e di qualche Comune”. “In Italia – ...

MastrocinqueAle : RT @CampaniaCia: #Fisco, @CAFCIA_TW chiede di entrare nel gruppo di lavoro della #riforma annunciata dal #Governo. @MastrocinqueAle: noi in… - CampaniaCia : #Fisco, @CAFCIA_TW chiede di entrare nel gruppo di lavoro della #riforma annunciata dal #Governo. @MastrocinqueAle:… - NepturanusE : 'In fatto di rapaci, il fisco italiano non è un'aquila ma fa parte comunque della famiglia.' In arrivo il 30 apri… - AdolfoSpena : @skandiiii Purtroppo per noi è un da un po' di tempo che è così. Non ci resta che sperare nel fisco italiano ?? - cons_mascherato : alle 12.00, nuova puntata di QUASI AMICI (noi e il fisco) in arrivo.. -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Noi Regime forfettario anche per la vendita di beni usati Nel suo caso specifico, 'Forfettario per la vendita di beni usati', noi di InvestireOggi riteniamo che è possibile applicare il regime forfetario fin dall'inizio dell'attività. L'adesione al regime ...

[il caso] Draghi ancora alle prese con il sottogoverno tra i veti incrociati di tutti su tutto La rosa dei nomi Alle forze politiche, che hanno già fornito una rosa di noi la corsa settimana, è ... Tranne un paio: la delega ai Servizi e al Mef per la riforma del fisco (dove si parla di Ernesto ...

Fisco: Noi Consumatori, fermare abusi di 'Municipia spa' - Campania Agenzia ANSA Fisco, Noi Consumatori al premier Draghi: “Fermare gli abusi di Municipia spa” Napoli – “Fermare la riscossione e le gravi discriminazioni in corso da parte di ‘Municipia Spa’ per conto della Regione Campania ai danni dei contribuenti“. Lo chiede il presidente di “Noi Consumator ...

Scontrino elettronico 2021, leggi in vigore ufficiali Dopo l'approvazione di legge di Bilancio, manovra finanziaria 2021, decreto fiscale e milleproroghe che non ha previsto sospensioni e proroghe, la grande novità dello scontrino elettronico destinato g ...

Nel suo caso specifico, 'Forfettario per la vendita di beni usati',di InvestireOggi riteniamo che è possibile applicare il regime forfetario fin dall'inizio dell'attività. L'adesione al regime ...La rosa dei nomi Alle forze politiche, che hanno già fornito una rosa dila corsa settimana, è ... Tranne un paio: la delega ai Servizi e al Mef per la riforma del(dove si parla di Ernesto ...Napoli – “Fermare la riscossione e le gravi discriminazioni in corso da parte di ‘Municipia Spa’ per conto della Regione Campania ai danni dei contribuenti“. Lo chiede il presidente di “Noi Consumator ...Dopo l'approvazione di legge di Bilancio, manovra finanziaria 2021, decreto fiscale e milleproroghe che non ha previsto sospensioni e proroghe, la grande novità dello scontrino elettronico destinato g ...