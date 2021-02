"Draghi tirato per la giacchetta". La Gruber non si smentisce: fin dove si spinge per attaccare Salvini (Di martedì 23 febbraio 2021) "Siamo ancora in una fase di stallo". Anche Lilli Gruber decreta il fallimento di Domenico Arcuri. Il tema, ancora una volta, è quello del piano vaccinale. L'ennesimo flop del commissario per l'emergenza coronavirus. Parlando con Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, la conduttrice di Otto e Mezzo non ci va per il sottile: "Siamo fermi, oggi Astrazeneca ha tagliato le dosi destinate all'Europa". "Sì - interviene l'esperto -, ma la colpa non è nostra. A noi non arrivano". Ma il tema vaccino non è il solo a tenere banco nello studio di La7. Qui si parla anche del nuovo governo di Mario Draghi. "Dire che l'attuale premier è tirato per la giacchetta è un eufemismo. Deve fare i conti con Matteo Salvini che parla tanto e più volte al giorno". Insomma, l'ennesima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) "Siamo ancora in una fase di stallo". Anche Lillidecreta il fallimento di Domenico Arcuri. Il tema, ancora una volta, è quello del piano vaccinale. L'ennesimo flop del commissario per l'emergenza coronavirus. Parlando con Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, la conduttrice di Otto e Mezzo non ci va per il sottile: "Siamo fermi, oggi Astrazeneca ha tagliato le dosi destinate all'Europa". "Sì - interviene l'esperto -, ma la colpa non è nostra. A noi non arrivano". Ma il tema vaccino non è il solo a tenere banco nello studio di La7. Qui si parla anche del nuovo governo di Mario. "Dire che l'attuale premier èper laè un eufemismo. Deve fare i conti con Matteoche parla tanto e più volte al giorno". Insomma, l'ennesima ...

jobwithinternet : RT @PitmanCosta: @borghi_claudio @AleGrowth @lucabattanta Draghi è solo il coniglio tirato fuori dal cappello di Mattarella per evitare le… - Matteo32552271 : @matteosalvinimi Certo che a colloquio Draghi ti avrà tirato le orecchie?????????? - PitmanCosta : @borghi_claudio @AleGrowth @lucabattanta Draghi è solo il coniglio tirato fuori dal cappello di Mattarella per evit… - GuisaTania : @Zedar73 @VujaBoskov Draghi non ha firmato alcun DPCM, Mattarella lo hai tirato in ballo tu, ho provato a spiegarti… - GioLario : Il suo portavoce era impegnato a bloccare sui social chi schifa il #cessodestraDraghi Un pessimo pdc tirato fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi tirato Congo, le salme di Attanasio e Iacovacci stasera in Italia "I rapitori hanno tirato da distanza ravvicinata sulla guardia del corpo, deceduta sul posto, e ...un "suo emissario per portare una lettera personale al presidente del Consiglio italiano" Mario Draghi.

Futuro bonus collaboratori sportivi, sensazioni positive da Draghi Il bonus collaboratori sportivo non è stato direttamente tirato in ballo, ma è chiaro che Draghi ci stia ragionando. Vi terremo al corrente sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

L'autarchia dei vaccini. Draghi e l'Ue hanno lo stesso piano L'HuffPost Bonus occhiali e lenti a contatto: cosa cambia con il Governo Draghi Il premier si muove per correggere il tiro di Bruxelles e parla con Angela Merkel in vista del Consiglio Ue. Giovedì l'incontro tra Giancarlo Giorgetti e Farmindustria per vagliare la nostra catena… ...

“Scuola nel caos”, Fratelli d’Italia: “Draghi invii i commissari in Puglia” Fratelli d’Italia torna a chiedere il commissariamento della Regione Puglia nella gestione Covid dopo che il Tar Puglia ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza pugliese che aveva attivato sino al 5 marz ...

"I rapitori hannoda distanza ravvicinata sulla guardia del corpo, deceduta sul posto, e ...un "suo emissario per portare una lettera personale al presidente del Consiglio italiano" MarioIl bonus collaboratori sportivo non è stato direttamentein ballo, ma è chiaro checi stia ragionando. Vi terremo al corrente sugli ulteriori sviluppi della vicenda.Il premier si muove per correggere il tiro di Bruxelles e parla con Angela Merkel in vista del Consiglio Ue. Giovedì l'incontro tra Giancarlo Giorgetti e Farmindustria per vagliare la nostra catena… ...Fratelli d’Italia torna a chiedere il commissariamento della Regione Puglia nella gestione Covid dopo che il Tar Puglia ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza pugliese che aveva attivato sino al 5 marz ...