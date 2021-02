Dei leak anticipano varie info sul Galaxy A82 5G e sulla GPU AMD per Samsung (Di martedì 23 febbraio 2021) Samsung Galaxy A82 5G potrebbe avere uno slider doppio; le GPU di AMD per Samsung potrebbero arrivare per il mese di giugno 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 febbraio 2021)A82 5G potrebbe avere uno slider doppio; le GPU di AMD perpotrebbero arrivare per il mese di giugno 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Dei leak anticipano varie info sul Galaxy A82 5G e sulla GPU AMD per Samsung - shittyloki : RT @downeyjessevans: HO APPENA VISTO UN TRAILER DEI PROSSIMI EPISODI (NON SO SE SIA VERO, NON SO SE SIA UN LEAK) MA C'È UN TIPO NEL BUIO CO… - littlemixftlodo : RT @IRONL0KI: quindi a quanto pare stanno girando dei leak di wandavision? se li pubblicate senza # o senza avvertire che è un leak esplodo… - sasvaki : RT @downeyjessevans: HO APPENA VISTO UN TRAILER DEI PROSSIMI EPISODI (NON SO SE SIA VERO, NON SO SE SIA UN LEAK) MA C'È UN TIPO NEL BUIO CO… - starktlokii : RT @downeyjessevans: HO APPENA VISTO UN TRAILER DEI PROSSIMI EPISODI (NON SO SE SIA VERO, NON SO SE SIA UN LEAK) MA C'È UN TIPO NEL BUIO CO… -