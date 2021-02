Daydreamer Anticipazioni 24 febbraio 2021 | Leyla separa Can e Sanem…

tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 1° al 5 marzo 2021 Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 1° al 5… - FrancaAlmonti : Daydreamer – le ali del sogno anticipazioni settimanali dal 22 al 26 Febbraio « Il Vicolo delle News… - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 22 febbraio: Sanem acquista la Fikri Harika - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e Daydreamer: anticipazioni oggi 22 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

23 febbraio: la trappola di Aziz. Oramai è trascorso un anno da quando Can e Sanem si sono lasciati, spiazzando i telespettatori con questo salto temporale Visualizza questo ...La scrittrice confida alla sorella di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato durante il loro incontro. Anche Can confida al fratello le sue emozioni.Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem manterrà le distanze da Can, il quale saboterà la sua barca per evitare di andare via da Istanbul.La scrittrice confida alla sorella di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato durante il loro incontro. Anche Can confida al fratello le sue emozioni.