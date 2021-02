Covid: predisposizione genetica pesa in forme gravi, modello prevede rischio (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) su Notizie.it.

carlaluglio69 : RT @danielebanfi83: A @Presa_Diretta si parla di predisposizione genetica a sviluppare forme gravi di #COVID19. In molti casi c'entra l'int… - Fondaz_Veronesi : RT @danielebanfi83: A @Presa_Diretta si parla di predisposizione genetica a sviluppare forme gravi di #COVID19. In molti casi c'entra l'int… - Silvestro52 : RT @danielebanfi83: A @Presa_Diretta si parla di predisposizione genetica a sviluppare forme gravi di #COVID19. In molti casi c'entra l'int… - ale_dillo : @STRELIZ73157446 @BITCHYFit Forse stai parlando di qle di cui si nutrono gli influencer. Io a 44 anni mediatrice cu… - danielebanfi83 : A @Presa_Diretta si parla di predisposizione genetica a sviluppare forme gravi di #COVID19. In molti casi c'entra l… -