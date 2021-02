Chi è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Morandi? (Di martedì 23 febbraio 2021) Giovanni Antonacci è figlio e nipote d’arte, ecco chi è il giovane rapper che sta cercando di farsi spazio anche lui nel mondo della musica Giovanni Antonacci è un giovane rapper di 19 anni, noto soprattutto per essere il figlio di Biagio Antonacci e il nipote di Gianni Morandi. Il ragazzo è figlio e nipote d’arte, sarà per questo che anche lui si è appassionato sin da piccolo al mondo della musica e sta provando a diventare un cantante noto e di successo. È nato il 2 maggio 2001, non sono però molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sin da bambino ha manifestato la sua grande passione per la ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 23 febbraio 2021)d’arte, ecco chi è il giovane rapper che sta cercando di farsi spazio anche lui nel mondo della musicaè un giovane rapper di 19 anni, noto soprattutto per essere ildie ildi Gianni. Il ragazzo èd’arte, sarà per questo che anche lui si è appassionato sin da piccolo al mondo della musica e sta provando a diventare un cantante noto e di successo. È nato il 2 maggio 2001, non sono però molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sin da bambino ha manifestato la sua grande passione per la ...

