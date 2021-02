Cartelle esattoriali e soldi ai danneggiati dal Covid: il Dl Draghi prende forma (Di martedì 23 febbraio 2021) Niente più fondi a pioggia: nel nuovo decreto fiscale i contributi saranno selettivi. E sulle Cartelle esattoriali pesa la scadenza del 28 febbraio: 50 milioni di atti pronti a essere ... Leggi su today (Di martedì 23 febbraio 2021) Niente più fondi a pioggia: nel nuovo decreto fiscale i contributi saranno selettivi. E sullepesa la scadenza del 28 febbraio: 50 milioni di atti pronti a essere ...

matteosalvinimi : 50 milioni tra cartelle esattoriali, avvisi, solleciti, ipoteche e pignoramenti in partenza da inizio marzo. Per ev… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono al governo per poter cambiare le cose. Lotteremo affinché non partano i 50 milioni di atti e cartell… - LegaSalvini : AL GOVERNO PER POTER CAMBIARE LE COSE #Salvini: Lotteremo affinché non partano i 50 milioni di atti e cartelle esa… - GiadaFlamini : RT @GiadaFlamini: @IlZebraapois @curioso_molto Be oggi la maggioranza della quale fa parte ha respinto la richiesta di Fratelli d’Italia pe… - curioso_molto : RT @GiadaFlamini: @IlZebraapois @curioso_molto Be oggi la maggioranza della quale fa parte ha respinto la richiesta di Fratelli d’Italia pe… -