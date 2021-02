Camorra, un anno a Pasquale Zagaria per estorsione. Assolti in abbreviato moglie e fratelli (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pasquale Zagaria, fratello del capo dei Casalesi Michele, è stato condannato ad un anno di carcere per estorsione con l’aggravante mafiosa al termine del rito abbreviato tenutosi davanti al Gup di Napoli Caputo. Il giudice ha invece assolto dall’accusa di intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa, altri cinque imputati per i quali l’accusa aveva chiesto la condanna, tra cui gli altri due fratelli di Michele, ovvero Antonio e Carmine Zagaria, la moglie di Carmine, Tiziana Piccolo, l’intermediario Luigi Diana e Marcella Meccariello; ha poi dichiarato sentenza di non luogo a procedere per la moglie di Pasquale, Francesca Linetti, e Patrizia Martino, moglie ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, fratello del capo dei Casalesi Michele, è stato condannato ad undi carcere percon l’aggravante mafiosa al termine del ritotenutosi davanti al Gup di Napoli Caputo. Il giudice ha invece assolto dall’accusa di intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa, altri cinque imputati per i quali l’accusa aveva chiesto la condanna, tra cui gli altri duedi Michele, ovvero Antonio e Carmine, ladi Carmine, Tiziana Piccolo, l’intermediario Luigi Diana e Marcella Meccariello; ha poi dichiarato sentenza di non luogo a procedere per ladi, Francesca Linetti, e Patrizia Martino,...

