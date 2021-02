Bonafoni | bene impegno Regione Lazio per tutela pini di Roma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021)– “Servono azioni immediate per salvare idi. E’ stata approvata oggi dal consiglio regionale del, con un solo astenuto, una mozione a mia prima firma che impegna il presidente e la giunta dellaa intraprendere azioni per salvare le alberature die del resto del territorio regionale colpite dalla cocciniglia (Toumeyella parvicornis), una infestazione che mette in pericolo la loro sopravvivenza nel giro di pochi mesi.” “Da tempo associazioni, comitati e cittadini, che hanno a cura il patrimonio arboreo ed in particolare deidella citta’ di, hanno lanciato allarmi, fatto richieste, manifestazioni varie per chiedere interventi per la lotta urgente per contrastare l’infestazione.” “L’emergenza determinata dalla ...