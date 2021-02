Autovettura in fiamme | paura in contrada Scrofeta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle ore 16’00 di oggi 23 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in, in periferia della città capoluogo, per un incendio di un’in transito. Leche hanno interessato la parte anteriore del veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’area. L’uomo alla guida non ha subito conseguenze tranne un comprensibile spavento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.