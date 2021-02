Uomini e Donne Spagna: arriva il primo trono gay con il noto conduttore Jorge Javier Vázquez (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mujeres y Hombres y Viceversa E’ arrivato anche in Spagna il primo trono gay a Mujeres y Hombres y Viceversa, versione iberica di Uomini e Donne. Se Oltre i Pirenei ci hanno preceduto in tema di diritti civili non avevano mai “osato” come nel daytime di Canale 5 (risale al 2016 l’esordio del trono gay nel programma di Maria De Filippi). La scelta, in quel di Mediaset España, arriva dopo 12 anni di messa in onda del programma e richieste a più voci ma anche con una importante peculiarità. Il prima tronista gay ha 50 anni e soprattutto è un noto personaggio nella terra dei tori. Non pensate a qualche ex gieffino e simili ma ad uno dei conduttori più importanti, anzi forse il più importante, di Telecinco. Lui è Jorge ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mujeres y Hombres y Viceversa E’to anche inilgay a Mujeres y Hombres y Viceversa, versione iberica di. Se Oltre i Pirenei ci hanno preceduto in tema di diritti civili non avevano mai “osato” come nel daytime di Canale 5 (risale al 2016 l’esordio delgay nel programma di Maria De Filippi). La scelta, in quel di Mediaset España,dopo 12 anni di messa in onda del programma e richieste a più voci ma anche con una importante peculiarità. Il prima tronista gay ha 50 anni e soprattutto è unpersonaggio nella terra dei tori. Non pensate a qualche ex gieffino e simili ma ad uno dei conduttori più importanti, anzi forse il più importante, di Telecinco. Lui è...

poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - SusannaCeccardi : Un video violento, offensivo e che istiga all'odio contro i nostri uomini e le nostre donne in divisa. Una vergogna… - SilviaZuccotti : RT @M_gabanelli: Ne ammazzano una al giorno. Ma io vedo solo donne manifestare, protestare, gridare aiuto. Non ho visto a una sola iniziati… - Whatsubtext : Oggi parlavamo con collega e Io: si bhe io ho gusti strani in fatto di uomini Lei: e in fatto di donne? Io: le donn… -