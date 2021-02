Traffico Roma del 22-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sullaFirenze Ci sono code per incidente tra Ponzanono Soratte la diramazione dinord verso la capitale incidente anche sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana all’altezza di via Antonio Labranca ci sono cose a partire da via dei Due Ponti in uscita dalla città e dal bivio Braccianese versochiusa temporaneamente via della Colonna Antonina all’altezza di Piazza di Montecitorio a causa di una manifestazione in programma fino alle 18 altra manifestazione commemorativa dalle 16:30 alle 18 in via Monte Bianco nei pressi della lapide di Valerio Verbano e ci sono difficoltà di circolazione per lavori sul manto stradale in via Galvani nel tratto compreso tra le marmorate via Luca della Robbia verso ...