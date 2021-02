The Medium: il titolo di Bloober Team è una lettera d’amore ai giochi Horror del passato (Di lunedì 22 febbraio 2021) Che Bloober Team sia legato a doppio filo con i giochi Horror ormai è innegabile e, dopo aver prodotto negli anni vari titoli in prima persona, impacchettano quella che è la prima esclusiva per le nuove Xbox di Microsoft, The Medium, un’avventura investigativa in terza persona, dalle tinte cupe e dalle musiche meravigliose, che ricorderanno ai più attenti Silent Hill… Cracovia, 1999, Marianne – la protagonista – si prepara a dare l’ultimo saluto a Jack, il padre adottivo appena trapassato per un brutto male. La ragazza, vestendolo per la cerimonia, ha delle visioni dovute al suo potere: Marianne è una Medium e convive con questa maledizione fin da piccola. Appena ripresasi riceve una telefonata che le chiede di recarsi al Niwa, un resort abbandonato tra i boschi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Chesia legato a doppio filo con iormai è innegabile e, dopo aver prodotto negli anni vari titoli in prima persona, impacchettano quella che è la prima esclusiva per le nuove Xbox di Microsoft, The, un’avventura investigativa in terza persona, dalle tinte cupe e dalle musiche meravigliose, che ricorderanno ai più attenti Silent Hill… Cracovia, 1999, Marianne – la protagonista – si prepara a dare l’ultimo saluto a Jack, il padre adottivo appena traper un brutto male. La ragazza, vestendolo per la cerimonia, ha delle visioni dovute al suo potere: Marianne è unae convive con questa maledizione fin da piccola. Appena ripresasi riceve una telefonata che le chiede di recarsi al Niwa, un resort abbandonato tra i boschi, ...

