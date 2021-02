Spostamento tra regioni Si va verso la proroga di un mese del divieto

SkyTG24 : Nuovo decreto Covid, in Cdm la proroga dello stop spostamento tra le regioni - ziaarsenico : RT @_Shaireen: Giorno 119. Si prospetta un nuovo #DPCM che proroga il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo. Per i #congiu… - iopunto67 : RT @fabrizio19651: Buondi'! Svolta storica nella lotta contro il Covid del nuovo governo Draghi: 1)Si utilizzera' lo strumento del Dpcm; 2)… - PasaSaviano : RT @fabrizio19651: Buondi'! Svolta storica nella lotta contro il Covid del nuovo governo Draghi: 1)Si utilizzera' lo strumento del Dpcm; 2)… - Luanaisme : RT @jupitears: vogliono allungare il divieto di spostamento tra regioni come se ci fosse ancora qualcuno che lo stesse rispettando -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamento tra

stato prorogato il divieto dile Regioni per 30 giorni, dunque fino al 27 marzo. La norma è contenuta nel nuovo decreto licenziato dal Consiglio dei ministri lunedì mattina. Articolo in aggiornamentoSarà prorogato almeno fino al 27 marzo il decreto in scadenza giovedì prossimo. Pressing dei Governatori per rivedere i parametri che determinano i colori per zone e indennizzi immediati per le ...“Come Conferenza delle Regioni abbiamo dato l’assenso alla decisione del governo di prorogare le cosiddette norme primarie, cioe’ quelle che vietano la liberta’ di spostamento- aggiunge ... aumentando ...Per ora si proroga il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe allungare di trenta giorni, «in modo da arrivare ...