Ristori di pari passo con le chiusure: le nuove regole (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora un mese di stop alla mobilità tra Regioni. Il Consiglio dei ministri convocato per oggi approverà un nuovo provvedimento che avrà come data di scadenza il 27 marzo. Non oltre perché l’esecutivo si riserva di decidere più in là nel tempo le norme per la settimana di Pasqua. Sarà il primo decreto dell’era Draghi, ma con nuove regole: i provvedimenti di chiusura e apertura saranno stabiliti e comunicati almeno una settimana prima dell’entrata in vigore e alle misure di tipo sanitario dovranno affiancarsi quelle di ristoro economico. È questa la strategia messa a punto dal governo guidato da Mario Draghi per combattere i contagi da Covid-19, ma anche per fare fronte alla crisi finanziaria causata dalla pandemia – spiega il Corriere. L’Italia continuerà a essere divisa per fasce di colore, ma i parametri per stabilire il livello di rischio potrebbero ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ancora un mese di stop alla mobilità tra Regioni. Il Consiglio dei ministri convocato per oggi approverà un nuovo provvedimento che avrà come data di scadenza il 27 marzo. Non oltre perché l’esecutivo si riserva di decidere più in là nel tempo le norme per la settimana di Pasqua. Sarà il primo decreto dell’era Draghi, ma con: i provvedimenti di chiusura e apertura saranno stabiliti e comunicati almeno una settimana prima dell’entrata in vigore e alle misure di tipo sanitario dovranno affiancarsi quelle di ristoro economico. È questa la strategia messa a punto dal governo guidato da Mario Draghi per combattere i contagi da Covid-19, ma anche per fare fronte alla crisi finanziaria causata dalla pandemia – spiega il Corriere. L’Italia continuerà a essere divisa per fasce di colore, ma i parametri per stabilire il livello di rischio potrebbero ...

GiampaoloScopa : Ristori di pari passo con le chiusure: le nuove regole - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Ristori di pari passo con le chiusure: le nuove regole - Linkiesta : Ristori di pari passo con le chiusure: le nuove regole - Quaquaraqu1 : @emanuele_magli @CasatiSilvano chi vive con 290euro di invalidità al mese e ha isee pari a zero lo stato come in tu… - PolicyMaker_mag : Un settore fermo da più di 220 giorni, 150.000 lavoratori che non sanno quando potranno ricominciare a lavorare. Si… -