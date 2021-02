Raffaella Mennoia ricoverata per un intervento: “È stato molto doloroso” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primo intervento chirurgico che affronto ma questo è stato molto doloroso. .i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo L ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ciao a tutti oggi sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata. Non è purtroppo il primochirurgico che affronto ma questo è. .i prossimi giorni saranno di ripresa e non vedo L ora di tornare alla mia vita e di cominciare a lavorare sul serale … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

