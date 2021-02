“Pratiche scorrette contro gli abbonati a calcio e sport”, Sky dovrà pagare 2 milioni di euro di multa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sky dovrà pagare una sanzione di 2 milioni di euro per aver adottato tre Pratiche commerciali scorrette nei confronti dei suoi stessi clienti, in particolari titolari dei pacchetti di abbonamento “Sky calcio” e “Sky sport”. Lo ha deciso l’Antitrust. L’Autorità spiega in una nota ripresa da calcio e Finanza che gli abbonati non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid-19. Secondo l’Autorità, inoltre, sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo “Sconto Coronavirus”. «Gli effetti di tale pratica scorretta si sono riversati sia sui clienti che sono rimasti vincolati all’abbonamento, in attesa di una futura ripresa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Skyuna sanzione di 2diper aver adottato trecommercialinei confronti dei suoi stessi clienti, in particolari titolari dei pacchetti di abbonamento “Sky” e “Sky”. Lo ha deciso l’Antitrust. L’Autorità spiega in una nota ripresa dae Finanza che glinon hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid-19. Secondo l’Autorità, inoltre, sono state scarse e inadeguate le informazioni relative allo “Sconto Coronavirus”. «Gli effetti di tale pratica scorretta si sono riversati sia sui clienti che sono rimasti vincolati all’abbonamento, in attesa di una futura ripresa ...

