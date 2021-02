Omicidio Ferrara: donna trovata morta in casa (Di lunedì 22 febbraio 2021) È stata trovata morta in casa, col cranio fracassato, Rossella Placati, di 48 anni. La donna da un anno e mezzo aveva un compagno, col quale conviveva. Lascia due figli. La donna sembrerebbe essere stata colpita alla testa da un oggetto contundente. Al momento non ci conoscono né l’autore del reato né il movente. È il secondo femminicidio che scuote l’Emilia Romagna in pochissimo tempo. Appena 2 settimane fa, Ilenia Fabbri era stata uccisa da un killer misterioso con diverse coltellate alla gola. Per l’Omicidio, il principale indiziato è il marito Claudio Nanni, accusato di aver commissionato l’Omicidio della donna. Sulla morte di Rossella Placati, invece, ancora nessun indizio ed al momento gli inquirenti stanno appunto lavorando in tal ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) È statain, col cranio fracassato, Rossella Placati, di 48 anni. Lada un anno e mezzo aveva un compagno, col quale conviveva. Lascia due figli. Lasembrerebbe essere stata colpita alla testa da un oggetto contundente. Al momento non ci conoscono né l’autore del reato né il movente. È il secondo femminicidio che scuote l’Emilia Romagna in pochissimo tempo. Appena 2 settimane fa, Ilenia Fabbri era stata uccisa da un killer misterioso con diverse coltellate alla gola. Per l’, il principale indiziato è il marito Claudio Nanni, accusato di aver commissionato l’della. Sulla morte di Rossella Placati, invece, ancora nessun indizio ed al momento gli inquirenti stanno appunto lavorando in tal ...

