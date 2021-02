Nella testa di Zizou | da Materazzi in poi | quel conflitto irrisolto con l' Italia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Nella testa

Il Cittadino di Monza e Brianza

Per colpa di quel golporta sbagliata, infatti, la diretta concorrente Champions in silenzio ... dopo il dovuto riposo, tornerà a spaventare i portieri con i suoi colpi diinsidiosi . ...Per scoprire forza e debolezze dell'allenatore Zidane, che mercoledì sfida l'Atalanta in Champions League, è necessario risalire al giocatore Zinedine. Abbonati a G+ a partire da solo 0,60 centesimi ...Bondeno (Ferrara), 22 febbraio 2021 - È morta nella sua casa di Borgo San Giovanni, sul territorio comunale di Bondeno, in provincia di Ferrara, una donna di 51 anni, Rossella Placati. Trovata questa ...Fortunato Battaglia ricostruisce le settimane che hanno preceduto il dramma. «Non ha retto il peso di una diagnosi» ...