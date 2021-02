Milan | Tapiro d’oro per Ibrahimovic | la debacle nel derby e Sanremo

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Un altroper Zlatan, continua la collezione del calciatore del. Il club rossonero è reduce dalla bruttissima prestazione neldel campionato di Serie A contro l’Inter, 0-3 il risultato finale per i nerazzurri che hanno mandato un segnale per la corsa scudetto. La partita non è stata mai in discussione come conferma il punteggio, le reti sono state realizzate da Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku. La squadra di Antonio Conte si è portata a + 4 sui rivali e le prossime partite saranno fondamantali per confermarsi in testa alla graduatoria., le critiche nei confronti di Zlatan: “è stato capace di svendersi per soldi” FOTO IlperFoto di ...