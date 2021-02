Milan-Inter 0-3 | tutti i meme più divertenti del derby | VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il, a ‘San Siro’, è terminato 0-3 per i nerazzurri di Antonio Conte. La partita ha avuto un seguito incredibile anche sui social …0-3:piùdelPianeta

trash_italiano : Andrea Pucci, conduttore de #lapupaeilsecchione, durante Milan-Inter - petergomezblog : Milan-Inter, migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: nessun distanziamento e molte persone senza mascherin… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le foto più belle del nostro trionfo nel #DerbyMilano! ??? Qui la gallery… - TeleradioNews : Calcio. Serie A: l’Inter stravince il derby e scavalca al vertice il Milan, che ora rischia grosso -… - Cosma74 : RT @Gazzetta_it: #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

MILANO - Lo 0 - 3 diè valso a Zlatan Ibrahimovic il suo sesto Tapiro d'oro . L'attaccante rossonero è stato intercettato e 'premiato' a Milano da Valerio Staffelli. " E' stata dura. Abbiamo commesso tanti ...Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, il fuoriclasse svedese delha parlato del derby perso 3 - 0 con l': "È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla ...Blog Calciomercato.com: Forse solo oggi Stefano Pioli ha realizzato quanto sarebbe stato importante vincere a La Spezia e non considerare quella partita una tappa di avvicinamento al ...Arriva un'anteprima della puntata di questa sera di "Striscia la Notizia" con Zlatan Ibrahimovic e non proprio in positivo. Lo.