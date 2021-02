Luca Attanasio, chi era l’ambasciatore italiano ucciso in Congo. Aveva 43 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, rimasto ucciso in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese, era nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977. Aveva tre bambine insieme alla moglie Zakia Seddiki, presidente della ong “Mama Sofia” che si occupa di diversi progetti, dall’aiuto alle madri detenute alla sensibilizzazione contro l’Aids. Dopo la laurea alla Bocconi di Milano in economia aziendale, nel 2001, Attanasio Aveva vinto il concorso in diplomazia e nel 2003 era stato nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica. Alla Farnesina viene assegnato alla direzione per gli Affari Economici, ufficio sostegno alle imprese, poi alla segreteria della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)nella Repubblica democratica del, rimastoin un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese, era nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977.tre bambine insieme alla moglie Zakia Seddiki, presidente della ong “Mama Sofia” che si occupa di diversi progetti, dall’aiuto alle madri detenute alla sensibilizzazione contro l’Aids. Dopo la laurea alla Bocconi di Milano in economia aziendale, nel 2001,vinto il concorso in diplomazia e nel 2003 era stato nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica. Alla Farnesina viene assegnato alla direzione per gli Affari Economici, ufficio sostegno alle imprese, poi alla segreteria della ...

