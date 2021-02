LIVE Non è La D’Urso, Maria Teresa Ruta stoppa Filippo Nardi: “Con lui non parlo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) I trappoloni di LIVE Non è La D’Urso non vengono sempre accolti bene. La nota trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha spesso messo in scesa confronti fra contendenti agli antipodi o in guerra aperta fra loro, sia nello spazio cosiddetto Ascensore ma anche nella rubrica delle Cinque Sfere. Nella puntata del 21 febbraio 2021, al centro del talk delle sfere abbiamo trovato Maria Teresa Ruta, eliminata da circa una settimana dalla casa del Grande Fratello VIP 5. La conduttrice è stata messa di fronte ad opinionisti, filmati sulle polemiche che l’hanno coinvolta negli ultimi cinque mesi di reality ma, soprattutto, la D’Urso ha deciso di farle incontrare – seppur a debita distanza – Filippo Nardi, squalificato dalla casa del Grande ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) I trappoloni diNon è Lanon vengono sempre accolti bene. La nota trasmissione condotta da Barbaraha spesso messo in scesa confronti fra contendenti agli antipodi o in guerra aperta fra loro, sia nello spazio cosiddetto Ascensore ma anche nella rubrica delle Cinque Sfere. Nella puntata del 21 febbraio 2021, al centro del talk delle sfere abbiamo trovato, eliminata da circa una settimana dalla casa del Grande Fratello VIP 5. La conduttrice è stata messa di fronte ad opinionisti, filmati sulle polemiche che l’hanno coinvolta negli ultimi cinque mesi di reality ma, soprattutto, laha deciso di farle incontrare – seppur a debita distanza –, squalificato dalla casa del Grande ...

