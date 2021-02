Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo weekend si aprirà in via ufficiale la nuova stagione delle Classiche del Belgio. Nonostante le grandi difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19 in corso, anche gli organizzatori dellasono riusciti a rendere possibile questa settantatreesima edizione che si prospetta davvero spumeggiante con i suoi dodici storici muri. Laverrà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 13.40. Inoltre è prevista la direttasu Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dalle ore 10.00, per non perdervi nemmeno un secondo di questo ...

Peter Sagan non debutterà come previsto sabato 27 febbraio in Belgio all'Het Nieuwsblad, né domenica 28 alla: fonti del suo team, la Bora - Hansgrohe, lo hanno confermato al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Sagan aveva contratto il Covid - 19 a Gran Canaria, dove si stava ...Stando così le cose, potrebbe però slittare il debutto stagionale di Sagan , che avrebbe dovuto essere al via della Omloop Het Nieuwsblad e dellail 27 e 28 febbraio. Lo ...L’accordo tra Pirelli e BMC porterà il team World Tour e quello U23 ad avere il massimo della tecnologia Pirelli per il ciclismo moderno: i nuovissimi Pirelli P ZERO Race in ve ...Si avvicinano le prime gare e i ritiri delle squadre. Da domani la Vini Zabù-Neri Sottoli si ritrova all’Hotel Arnolfo & Aqua Laetitia di Montecatini per un ritiro di sei giorni in vista del debutto d ...