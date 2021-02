Il principe William è «triste e scioccato» per il comportamento di Harry verso la nonna regina

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Alla frattura definitiva tra Harry, Meghan e la royal family si aggiunge un nuovo capitolo. La reazione di William. Il principe, come rivela il Sunday Times, è «triste e scioccato» per il comportamento del fratello verso la nonna regina. Tutto nasce dalle vicende degli ultimi giorni. Sua Maestà, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che i Sussex, non volendo rientrare nella famiglia reale britannica, «non possono continuare con le responsabilità e i doveri che derivano da una vita di servizio pubblico». In sintesi: perderanno i loro patronati e Harry verrà privato degli incarichi militari a cui è tanto legato. La risposta (scortese) di Harry e Meghan è arrivata nel giro di tre minuti. I Sussex, in una dichiarazione, hanno rivendicato il diritto di restare «impegnati a svolgere i propri doveri a servizio del Regno Unito e del mondo»: «Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale».