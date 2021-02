Giulia De Lellis conferma | “Condurrò Love Island | un sogno” | primi dettagli

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L'influencer hato che sarà lei la conduttrice del reality in arrivo sui canali Discovery: l'annuncio su Instagram L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GiornaleLORA : E’ Giulia De Lellis la conduttrice di “Love Island Italia” la versione italiana del fenomeno televisivo in esclusiv… - Canieuest96 : Giulia De Lellis che condurrà Love Island su Discovery Plus (a pagamento), se lo guarderà lei da sola. Ma dico, già… - StraNotizie : Love Island, Giulia De Lellis conduttrice: “Sono entusiasta, sogno nel cassetto” - BITCHYFit : Love Island, Giulia De Lellis conduttrice: “Sono entusiasta, sogno nel cassetto” - assataN_ : Giulia De Lellis va a presentar Love Island Italia, adorooo -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

L'influencer ha confermato che sarà lei la conduttrice del reality in arrivo sui canali Discovery: l'annuncio su ...Dediventa presentatrice: tutto sul programma che condurrà! Da influencer a conduttrice: si occuperà lei della prima edizione italiana di Love IslandDeha esordito nella ...Giulia De Lellis condurrà Love Island: reality show già famoso nel mondo che sbarcherà presto in Italia. Ecco dove e quando vederlo! VIDEO ...Uomini e Donne, Giulia De Lellis annuncia: "Condurrò Love Island" Giulia De Lellis una ex protagonista di Uomini e Donne nella giornata del 22 febbraio ...