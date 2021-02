Fausto Puglisi svela la sua prima collezione per Roberto Cavalli (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando, lo scorso ottobre, è stato annunciato l’arrivo di Fausto Puglisi da Roberto Cavalli, la notizia non è arrivata esattamente come un fulmine a ciel sereno. Si vociferava infatti della sua entrata nel reparto creativo del brand da mesi, e addirittura da anni se si pensa alle prime indiscrezioni sul suo contributo alla maison fiorentina, quando tre anni fa venne nominato Peter Dundas alla direzione creativa. Con le sue creazioni incredibilmente audaci, che hanno sempre fatto dell’opulenza la propria cifra stilistica, lo stilista siciliano ha conquistato negli anni tantissime star, da Jennifer Lopez al nostrano Achille Lauro, dando vita a look memorabili da red carpet. Ma oggi, quale sarà la sua missione da Roberto Cavalli? Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Quando, lo scorso ottobre, è stato annunciato l’arrivo di Fausto Puglisi da Roberto Cavalli, la notizia non è arrivata esattamente come un fulmine a ciel sereno. Si vociferava infatti della sua entrata nel reparto creativo del brand da mesi, e addirittura da anni se si pensa alle prime indiscrezioni sul suo contributo alla maison fiorentina, quando tre anni fa venne nominato Peter Dundas alla direzione creativa. Con le sue creazioni incredibilmente audaci, che hanno sempre fatto dell’opulenza la propria cifra stilistica, lo stilista siciliano ha conquistato negli anni tantissime star, da Jennifer Lopez al nostrano Achille Lauro, dando vita a look memorabili da red carpet. Ma oggi, quale sarà la sua missione da Roberto Cavalli?

