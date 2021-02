ItalyMFA : L’Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del Ministro dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale l… - mannocchia : piu' opacità che certezze nel presunto attentato a Fathi Bashagha Come al solito in Libia occhio al contesto: nuov… - MoliPietro : Fathi Bashagha: il ministro libico sopravvive a un attento - m_Elmisrati : RT @ItalyMFA: L’Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del Ministro dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale libico Fath… - CLAUDIOMARTANO2 : RT @agambella: #Libia Il ministro dell'interno Fathi Bashagha è sopravvissuto pochi minuti fa ad un tentativo di assassinio ad ovest di Tri… -

Roma, 21 feb 22:16 - L'Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del ministro dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale libico. E' quanto si legge in una nota diramata dal ministero degli Esteri italiano. "Nell'esprimere la sua solidarietà al Ministroed ai membri del suo staff per questo episodio ...'L'Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del Ministro dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale libico'. Così in una nota la Farnesina. 'Nell'esprimere la sua solidarietà al Ministro Bashaga ed ai membri del suo staff per questo episodio inaccettabile - si sottolinea - l'Italia si ...Il nuovo Consiglio presidenziale e il presidente del governo di unità nazionale libico hanno condannato in una nota l'attentato subito oggi dal ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale ...Tripoli, 21 feb 17:15 - (Agenzia Nova) - Le milizie provenienti da Zawiya e quelle di Tripoli fedeli al ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, si stanno dirigendo con i loro veicoli armati nella parte ...