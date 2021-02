Elisa Maino | «Che bello volare con le proprie ali»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ad appena 18 anni, Elisa Maino ha a disposizione un arsenale che farebbe invidia a un leader. Con i suoi 2 milioni e 600mila follower su Instagram e i suoi 5 milioni e 600mila su TikTok, circa un milione in più di quelli di Chiara Ferragni, Elisa è una delle teenager più seguite e apprezzate non solo dagli adolescenti, ma anche dagli adulti che guardano con interesse il suo lavoro litigandosi una collaborazione con lei. Dal ruolo di Brand Ambassador di L’Oréal Paris ai contenuti realizzati per marchi internazionali come Etro, Shiseido e Dolce & Gabbana, Maino ha all’attivo anche due libri, Ops e Non ti scordar di me, e un documentario, Ops – L’evento, disponibile su Prime Video.