Crotone | Stroppa | “Atteggiamento giusto La squadra è sul pezzo”

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Mi dispiace per il secondo gol, era un’ottima ripartenza e abbiamo sbagliato un passaggio elementare: ci ha tagliato le gambe. La reazione è stata eccezionale, abbiamo avuto l’anche se era normale subire qui”. Questo il commento di Giovannidopo la sconfitta delcontro la Juventus, a segno con una doppietta di Ronaldo e un gol di McKennie. “A volte siamo usciti con goleade immeritate con due o tre gol presi in 10-15 minuti, mi dispiace per le partite dove lameritava di far punti: non siamo stati bravi a migliorare la classifica, poteva portarci autostima – sottolinea il tecnico dei calabresi a Sky Sport, che rassicura sulla volontà dei suoi ragazzi di tirarsi su dall’ultimo posto in classifica – Laè straordinaria negli allenamenti ...

inserisce Rispoli per Reca (67'). Al 70' Pirlo manda in campo Fagioli per Bentancur. Doppia sostituzione nelal 71': Zanellato e Simy per Molina e Ounas. Al 75' Ramsey spreca l'...Commenta per primo Al termine del ko con la Juve, Giovanniha parlato a Sky : 'Stavamo facendo un'ottima ripartenza, abbiamo perso palla. La reazione è stata eccezionale, siamo riusciti ad avere l'atteggiamento giusto e non scoraggiarci, anche se poi ...Gli uomini di Stroppa imbrigliano i bianconeri per una buona mezz’ora ... numero 18 in campionato che vale il sorpasso su Lukaku nella classifica cannonieri. Il Crotone, che a questo punto del ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...