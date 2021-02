Covid a Brescia, il sindaco : “Boom di contagi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus a Brescia, preoccupano i contagi. I numeri dei nuovi casi Covid non si fermano e aumentano anche i ricoveri negli ospedali locali. Il sindaco della città, Emilio Del Bono, ha sentito il presidente della Lombardia, Attilio Fontana a proposito della situazione epidemiologica della provincia, dove “il virus circola” sempre più. Il governatore lombardo, dice Del Bono, mi ha detto che “ci sono elementi critici al vaglio del Comitato tecnico scientifico”. Al momento, spiega, “non siamo arrivati ad altre valutazioni, i provvedimenti spettano al Ministro o, in seguito, alla Regione”. La preoccupazione riguarda Brescia e provincia. “Non sfugge a nessuno che al momento il numero di contagi – avverte il primo cittadino – è in crescita da parecchi giorni e l’andamento adesso ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus a, preoccupano i. I numeri dei nuovi casinon si fermano e aumentano anche i ricoveri negli ospedali locali. Ildella città, Emilio Del Bono, ha sentito il presidente della Lombardia, Attilio Fontana a proposito della situazione epidemiologica della provincia, dove “il virus circola” sempre più. Il governatore lombardo, dice Del Bono, mi ha detto che “ci sono elementi critici al vaglio del Comitato tecnico scientifico”. Al momento, spiega, “non siamo arrivati ad altre valutazioni, i provvedimenti spettano al Ministro o, in seguito, alla Regione”. La preoccupazione riguardae provincia. “Non sfugge a nessuno che al momento il numero di– avverte il primo cittadino – è in crescita da parecchi giorni e l’andamento adesso ha ...

