Clima stravolto in Europa, dal gelo al caldo anomalo. Inverno non è finito (Di lunedì 22 febbraio 2021) La prima metà di febbraio ha visto l'Inverno assoluto protagonista della scena meteo in Europa. Correnti gelide di provenienza russa avevano determinato una parentesi di grande freddo sui paesi settentrionali e centrali dell'Europa. Anomalie temperature tra il 15 e il 21 Febbraio 2021 in EuropaIl contesto è cambiato decisamente nel corso dell'ultima settimana. L'aria fredda ha iniziato ad arretrare verso levante, sotto i colpi del flusso più mite atlantico combinato all'anticiclone che si è espanso verso l'Europa Sud-Occidentale. L'andamento Climatico degli ultimi 7 giorni ha visto le temperature portarsi ben sopra la media sull'Europa Occidentale, soprattutto tra Pirenei, Francia, BeNeLux, Germania Occidentale ed Arco Alpino. I valori medi settimanali sono schizzati ...

