Chi è Davide Toffolo: il cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti in gara a Sanremo 2021 con gli Extraliscio

Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è uno di quei cantati che in pochi si sarebbero immaginati di vedere sul palco del Festival di Sanremo. Infatti, nel corso degli anni è diventato una vera e propria icona del punk italiano, assieme al suo gruppo e alle loro maschere a teschio (disegnate da Toffolo stesso) dalle quali non si separano mai. Una carriera musicale florida, che ha macinato milioni di ascolti sui principali canali di streaming. Ma Toffolo non si è limitato alla musica, diventando anche molto famoso nel mondo dei fumetti.

