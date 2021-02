Capire il digital change: i corsi di formazione online (Di lunedì 22 febbraio 2021) La flessibilità, lo sappiamo, è un concetto chiave in un mondo del lavoro sempre più dinamico (e precario). L’atteggiamento di elasticità mentale, e di apertura al cambiamento, è fondamentale: non solo per rimettersi in gioco quando necessario (ovvero, per cambiare lavoro), ma anche per conservare le motivazioni che spingono a dare il meglio. Come si allena questa attitudine mentale che aiuta nel vedere un’opportunità preziosa, là dove molti intravedono, magari, una difficoltà impossibile da superare? Anzitutto, alimentando la propria curiosità, la voglia di conoscere e la capacità di acquisire nuove competenze, per restare sintonizzati con le novità del mondo del lavoro. Iscriversi a un corso online è un ottimo modo per farlo. I corsi per imparare un nuovo lavoro (e per fare il salto di qualità) Iscriversi a un corso professionalizzante aiuta a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) La flessibilità, lo sappiamo, è un concetto chiave in un mondo del lavoro sempre più dinamico (e precario). L’atteggiamento di elasticità mentale, e di apertura al cambiamento, è fondamentale: non solo per rimettersi in gioco quando necessario (ovvero, per cambiare lavoro), ma anche per conservare le motivazioni che spingono a dare il meglio. Come si allena questa attitudine mentale che aiuta nel vedere un’opportunità preziosa, là dove molti intravedono, magari, una difficoltà impossibile da superare? Anzitutto, alimentando la propria curiosità, la voglia di conoscere e la capacità di acquisire nuove competenze, per restare sintonizzati con le novità del mondo del lavoro. Iscriversi a un corsoè un ottimo modo per farlo. Iper imparare un nuovo lavoro (e per fare il salto di qualità) Iscriversi a un corso professionalizzante aiuta a ...

