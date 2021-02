Caos Procure | 67 giudici scrivono a Mattarella | lo scandalo continua e ora serve sorteggio 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Il vano trascorrere del tempo, inoltre, anche in ragione dei termini normativamente previsti per l'accertamento delle condotte dei singoli, pone a rischio ogni possibilità di futura verifica, tanto da farci ritenere auspicabile l'intervento di una Commissione Parlamentare di inchiesta volta a fare definitiva chiarezza - chiedono poi i magistrati- E tuttavia, pensiamo di non potere rassegnarci alla inerzia". "Siamo da tempo e restiamo fermamente convinti che la via per il ripristino della credibilità della Giurisdizione, oltre che per un'inequivoca e pubblica risposta agli appelli alla trasparenza (troppo spesso elusi, strumentalizzati o del tutto inevasi), passi ineludibilmente per una radicale riforma dell'Ordinamento giudiziario - concludono - Avvertiamo, in questo, perfetta sintonia con quanto Ella, purtroppo finora inascoltata, ha così autorevolmente e ripetutamente ...