Campo profughi di Lipa | i primi casi di scabbia

Ultime Notizie dalla rete : Campo profughi

Open

Lo scorso 1° febbraio, insieme ad altri eurodeputati, l'onorevole Pietro Bartolo è stato respinto al confine ed è poi riuscito ad entrare per effettuare un'ispezione aldi Lipa, in ...Abbiamo salvato vite, ridotto gli sbarchi, contrastato gli scafisti e abbiamo svegliato quell'Europa che prima considerava l'Italia come un. Il premier Draghi durante il suo primo ...carrara. L’amministrazione comunale ha formalizzato la sua manifestazione di interesse ad aderire al bando per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (Pinqua), c ...«A Lesb o ho visto con i miei occhi il fallimento dell'Europa. Dopo 5 anni, si propone ancora un sistema della migrazione irresponsabile e disumano». Marco Sandrone, saviglianes ...