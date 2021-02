Camorra, nuova indagine per ex sindaco già sotto processo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCarmine Antropoli, ex sindaco di Capua (Ce) e primario del Cardarelli di Napoli, figura tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli “Money for nothing”, che ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di quattro imprenditori ritenuti legati al clan dei Casalesi. Con Antropoli, già sotto processo per associazione camorristica, sono coinvolti nell’indagine anche gli ex consiglieri comunali Marco Ricci e Guido Taglialatela, anch’essi già imputati. L’indagine si è avvalsa delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Zagaria, imprenditore organico ai Casalesi, che ha raccontato del sostegno elettorale ricevuto dagli ex amministratori locali in cambio di appalti concessi ad imprenditori legati al clan, in particolare alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCarmine Antropoli, exdi Capua (Ce) e primario del Cardarelli di Napoli, figura tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli “Money for nothing”, che ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di quattro imprenditori ritenuti legati al clan dei Casalesi. Con Antropoli, giàper associazione camorristica, sono coinvolti nell’anche gli ex consiglieri comunali Marco Ricci e Guido Taglialatela, anch’essi già imputati. L’si è avvalsa delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Zagaria, imprenditore organico ai Casalesi, che ha raccontato del sostegno elettorale ricevuto dagli ex amministratori locali in cambio di appalti concessi ad imprenditori legati al clan, in particolare alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Camorra nuova Procuratore Riello: Cutolo trasformò la camorra in imprenditrice All'indomani delle polemiche sui funerali vietati in forma pubblica e solenne per Raffaele Cutolo, il boss della Nuova Camorra Organizzata morto il 17 febbraio in ospedale a Parma, parla Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, che lo interrogò quando era giudice ...

IDS Industry, ecco i finalisti Queste parole vengono ritrovate, oggi, da persone comuni e attraverso la loro voce prendono nuova ... Le foto scattate nel 1982 durante un reportage sulla camorra diventano un pretesto per il fotografo ...

