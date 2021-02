Attentato in Congo contro Luca Attanasio: prime informazioni sull’assalto (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un Attentato nella Repubblica Democratica del Congo sono rimasti uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, 44 anni nato a Limbiate in provincia di Monza e Brianza, 30 anni, originario di Sonnino, in provincia di Latina. L’attacco è avvenuto nel percorso tra Goma e Bakavu, due città della Repubblica Democratica del Congo, la prima situata nella parte orientale della regione, sulla riva settentrionale del Lago Kivu. La seconda capoluogo della provincia di Kivu Sud e situata sulla riva ovest del lago omonimo, comprende 4 comuni amministrativamente semiautonomi e un aeroporto. Fonte: Google MapsL’attacco al convoglio diplomatico Le prime informazioni descrivono un commando terroristico con armi leggere, la terza vittima ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) In unnella Repubblica Democratica delsono rimasti uccisi l’ambasciatore italianoe il carabiniere Vittorio Iacovacci, 44 anni nato a Limbiate in provincia di Monza e Brianza, 30 anni, originario di Sonnino, in provincia di Latina. L’attacco è avvenuto nel percorso tra Goma e Bakavu, due città della Repubblica Democratica del, la prima situata nella parte orientale della regione, sulla riva settentrionale del Lago Kivu. La seconda capoluogo della provincia di Kivu Sud e situata sulla riva ovest del lago omonimo, comprende 4 comuni amministrativamente semiautonomi e un aeroporto. Fonte: Google MapsL’attacco al convoglio diplomatico Ledescrivono un commando terroristico con armi leggere, la terza vittima ...

