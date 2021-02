Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 21 febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 21 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato 7535 spettatori (share 31.78%) nel primo episodio e 6426 (28.11%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2022 spettatori (12.20%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Indipendence Day Rigenerazione ha ottenuto 1396 spettatori (5.76%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1011 spettatori (3.73%), mentre 911: Lone Star 832 (3.18%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2414 spettatori (9.15%) nel programma vero e proprio e ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 22 febbraio 2021)TV: idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato 7535 spettatori (share 31.78%) nel primo episodio e 6426 (28.11%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2022 spettatori (12.20%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Indipendence Day Rigenerazione ha ottenuto 1396 spettatori (5.76%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1011 spettatori (3.73%), mentre 911: Lone Star 832 (3.18%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2414 spettatori (9.15%) nel programma vero e proprio e ...

