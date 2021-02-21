Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 17:30 (Di domenica 21 febbraio 2021) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2021 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DISAGI PER LAVORI IN CORSO CHE BLOCCANO IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; E SI STA IN CODA, SEMPRE PER LAVORI, SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA; CODE POI SULL’AUTOSTRADA A24 ALTEZZA VICOVARO, PER CANTIERI ATTIVI LUNGO IL TRATTO, CON SCAMBIO DI CARREGGIATA. PRESTARE ATTENZIONE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI BACCANELLO-LE RUGHE E LA GIUSTINIANA VERSO Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA, TRAFFICO INTENSO TRA ORNARO E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; SI PROCEDE IN COLONNA SULLA PONTINA A ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma
Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 02 - 2021 ore 16:30VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA - FIUMICINO ...
Roma, sul litorale grande affluenza festa in casa al Pigneto, 17 sanzionati... dalle 8 alle 19, per il controllo sul rispetto delle misure anti Covid e per la viabilità. Intanto nella serata d sabato, una festa in un'abitazione privata a Roma alla quale partecipavano 17 ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera
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