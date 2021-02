Training Day: Eminem rifiutò la parte del poliziotto Jake Hoyt (Di domenica 21 febbraio 2021) Eminem rifiutò il ruolo del poliziotto Jake Hoyt, interpretato da Ethan Hawke nel celeberrimo film Training Day. Eminem rifiutò il ruolo del poliziotto Jake Hoyt, interpretato da Ethan Hawke nel celeberrimo film Training Day. Questo perché il noto rapper era già al lavoro sul lungometraggio basato sulla sua vita, 8 Mile, e doveva tenersi libero per quando sarebbe stato possibile girare, dovendo così rinunciare alla parte del giovane poliziotto sottoposto a un giorno d'addestramento per mano di Alonzo Harris, talmente corrotto da rischiare di mettere a repentaglio la carriera di Jake per salvare la propria in vista di un accordo con i ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021)il ruolo del, interpretato da Ethan Hawke nel celeberrimo filmDay.il ruolo del, interpretato da Ethan Hawke nel celeberrimo filmDay. Questo perché il noto rapper era già al lavoro sul lungometraggio basato sulla sua vita, 8 Mile, e doveva tenersi libero per quando sarebbe stato possibile girare, dovendo così rinunciare alladel giovanesottoposto a un giorno d'addestramento per mano di Alonzo Harris, talmente corrotto da rischiare di mettere a repentaglio la carriera diper salvare la propria in vista di un accordo con i ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Training Day: Eminem rifiutò la parte del poliziotto Jake Hoyt - parahorizons : RT @AMERICANSYCH0: non passa un giorno senza che io pensi a questa scena di training day - MarcoStac : Segnalazioni per appassionati del genere: sul canale 22 c'è Training Day, apparentemente film con Denzel Washington… - AMERICANSYCH0 : non passa un giorno senza che io pensi a questa scena di training day - Platt83 : Stasera training day, non si scherza -