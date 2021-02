“To all the boys”, ci sarà un quarto film su Lara Jean e Peter? (Di domenica 21 febbraio 2021) “Tutte le volte che ho scritto ti amo: per sempre tua” è ufficialmente disponibile in streaming. Ma, adesso, i fan si chiedono se possono aspettarsi un quarto film. Che ne sarà di Lara Jean e Peter Kavinsky ? O, meglio, potremo scoprirlo in nuovo film? “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, ci sarà un quarto film? Sfortunatamente, sembra di no. La serie, come i fan sanno, è nata ed è stata progettata per essere una trilogia, seguendo ognuno dei tre libri di Jenny Han su Lara Jean. E, poiché non c’è un quarto libro, non ci sarà neanche un quarto film. Se non potete crederci non disperate, anche Lana Condor, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) “Tutte le volte che ho scritto ti amo: per sempre tua” è ufficialmente disponibile in streaming. Ma, adesso, i fan si chiedono se possono aspettarsi un. Che nediKavinsky ? O, meglio, potremo scoprirlo in nuovo? “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, ciun? Sfortunatamente, sembra di no. La serie, come i fan sanno, è nata ed è stata progettata per essere una trilogia, seguendo ognuno dei tre libri di Jenny Han su. E, poiché non c’è unlibro, non cineanche un. Se non potete crederci non disperate, anche Lana Condor, ...

