Taranto, il Tar boccia l'appalto per Palazzo degli Uffici (Di domenica 21 febbraio 2021) Palazzo degli Uffici, il Tar capovolge l'esito della gara d'appalto per la progettazione. Il tribunale amministrativo regionale, sede di Lecce, ha accolto il ricorso presentato dal secondo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 febbraio 2021), il Tar capovolge l'esito della gara d'per la progettazione. Il tribunale amministrativo regionale, sede di Lecce, ha accolto il ricorso presentato dal secondo ...

antoninobill : RT @fattoquotidiano: EX ILVA Se il 13 maggio il Consiglio di Stato darà torto ad Arcelor Mittal, la multinazionale dovrà spegnere l'impiant… - zazoomblog : Taranto: noleggio monopattini stop dal Tar Accolta la richiesta di sospensiva presentata da unazienda - #Taranto:… - tutto_travaglio : #GLI ANNUNCI “A VUOTO” DEL COMUNE DI TARANTO. IL TAR SCONFESSA L'OPERATO DELL' AMMINISTRAZIONE MELUCCI - CORRIERE D… - piu_eco : RT @rosadamato634: #Taranto il Consiglio di Stato dice NO alla richiesta di sospensiva di #Mittal (dopo la prima bocciatura al Tar) Un altr… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: EX ILVA Se il 13 maggio il Consiglio di Stato darà torto ad Arcelor Mittal, la multinazionale dovrà spegnere l'impiant… -